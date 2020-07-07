«عمليات التعليم»: ضبط طالب وطالبة بالقاهرة وقنا بتهمة «تصوير ونشر أسئلة الفيزياء والتاريخ»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، حالتين حيازة محمول ونشر على الإنترنت وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، وهم، الطالب «م. م. أ» بمحافظة القاهرة إدارة عين شمس لمادة الفيزياء، والطالبة «م. م. أ» بمحافظة قنا إدارة نجع حمادي لمادة التاريخ، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشؤون القانونية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 76,222

تعافي 21,238

وفيات 3,422

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