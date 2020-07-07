شكرا لقرائتكم خبر عن فازت بمقعد عمدة طوكيو.. «الخشت» يُهنئ خريجة كلية الآداب كوايكيه يوريكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثانية على التوالي، فازت خريجة كلية الآداب بجامعة القاهرة، كوايكيه يوريكو، بمقعد عمدة طوكيو، بعد فوزها في انتخابات العاصمة اليابانية طوكيو، في منافسة مع 22 مرشحًا للمرة الأولى في تاريح اليابان.

«كوايكيه»، هي طالبة تخرجت في آداب القاهرة، قسم علم الاجتماع، أكتوبر ١٩٧٦، وعملت بعد تخرجها من كلية الآداب، كمقدمة لبرنامج إخباري بإحدى محطات التليفزيون الخاصة، ثم اتجهت للعمل السياسي، فأصبحت عضوًا في مجلس الشيوخ، ثم عضوًا في مجلس النواب عدة دورات متتالية.

وانتخبت «كوايكيه» كأول سيدة تشغل منصب عمدة طوكيو لأول مرة منذ 4 أعوام، وخلال هذه الفترة تم اختيار طوكيو لاستضافة وتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في يوليو 2020، قبل أن يتم تأجيلها للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، وبعد فوزها للمرة الثانية، ستنال كوايكيه شرف رئاسة افتتاح الدورة الأولمبية.

وعبر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فخره بخريجة جامعة القاهرة بعد فوزها للمرة الأولى في اليابان بولاية ثانية كأول سيدة تتولى عمدة القادم.طوكيو، مقدما التهنئة لخريجة الجامعة كوايكيه يوريكو بفوزها بهذا المنصب القيادي الهام في اليابان.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تعتز بخريجيها في كافة المجالات ومن جميع دول العالم، والذين يتولون العديد من المناصب القيادية في العالم وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، ونعتبر نجاحهم نجاح لجامعة القاهرة.

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