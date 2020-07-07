شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأشراف تنعي وزير الإنتاج الحربي: رحل جنديًا مُخلصًا في سبيل رفعة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة الأشراف على لسان نقيبها محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وأحد أفراد المجلس العسكري الذين قادوا سفينة الوطن للنجاة خلال مرحلة ما بعد الـ25 من يناير، وحتى اليوم الذي ارتقت فيه روحه الزكية الطاهرة إلى جوار ربها.

وقالت النقابة في بيان لها، الثلاثاء: «ننعي إلى الأمة المصرية أحد أبنائها ورجالها المخلصين الذين ضحوا لأجل رفعتها والحفاظ على ترابها وحفظ دماء أبنائها، حيث كان أحد أبرز الرجال المؤثرين خلال مرحلة ما بعد الـ25 من يناير، الذين قادوا سفينة الوطن للنجاة مما أراده البعض في مخططاتهم الشيطانية، فرحم الله هذا الوطني الشريف والجندي المخلص والمتفاني في سبيل رفعة بلاده حتى توفاه الله تعالى وهو جندي من جنود لا يدخر الجهد في تقديم واجباته تجاه وطنه فاستحق أن تكرمه بلاده قبل رحيله بأيام ليحصل على وشاح النيل كثالث أرفع الأوسمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدمت نقابة الأشراف بخالص التعازي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وقيادات ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولعائلته وعموم الشعب المصري العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يجعله في منازل الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.

كان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وأمس، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه «فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربي- والذى وافته المنية اليوم».

وقال السيسي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الاثنين: «لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها، اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان».

ونعت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفي قبل قليل.

وقالت الرئاسة إنها تنعي ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم الإثنين، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

وأضافت، في بيان، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبًا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته».

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توفي الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الإثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وولد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011.