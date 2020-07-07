شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستعرض حصاد المحافظة في الذكري السابعة لثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن ثورة 30 يونيو ستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو سطرت لمصر مستقبلًا جديدًا، يكمن في أمن حقيقي على الأرض، وحياة سياسية مستقرة، ومشروعات قومية.

وأضاف المحافظ خلال تصريحات له بمناسبة الذكرى السابعة للثورة أن 30 يونيو تعد البداية الحقيقة للتنمية والاستقرار من خلال تحقيق العديد من الانجازات، والتي شملت كافة القطاعات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والاستثمار وغيرها.

واستعرض المحافظ عددا من الانجازات التي تحققت في محافظة المنيا خلال الفترة من 30 / 6 / 2014 وحتى 30 /6 / 2020 في عدة قطاعات.

ففي قطاع الصحة بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 7 سنوات 1،887(مليار وثمانمائة وسبعة وثمانون مليون جنيه)

شملت المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري العمل فيها في قطاع الصحة التالي:

- مستشفى الكلي والمسالك البولية بجامعة المنيا، بتكلفة 58 مليون جنيه

- وحدة زرع النخاع بمعهد الأورام جامعة المنيا، بتكلفة 30 مليون جنية

- إنشاء بنك الدم المركزي بالمستشفى الجامعي بالمنيا، بتكلفة 2 مليون جنيه

- تطوير المبني القديم بمركز أورام المنيا، بتكلفة 16 مليون جنيه

- تطوير شبكة الغازات بمستشفى المنيا العام، بتكلفة 5 مليون جنيه

- رفع كفاءة وصيانة مستشفى المنيا العام، بتكلفة 2 مليون جنيه

- تطوير ورفع كفاءة مستشفيات (حميات ورمد ملوي، والفكرية المركزي)، بتكلفة 22 مليون جنيه

- إنشاء مركز لعلاج لفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة، بتكلفة 635 ألف جنيه

- إنشاء، وتطوير، وإحلال، وتجديد لعدد 51 وحدة صحية بقري المحافظة، بتكلفة 54 مليون و800 ألف جنيه

- استلام عدد 4 وحدات صحية من جهاز المنيا الجديدة، بتكلفة 12 مليون جنيه

- تطوير 5 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل تم الانتهاء من (قلندول -بني حسن الشروق -الجرنوس) بتكلفة 45 مليون جنيه

- إنشاء عدد 10 وحدات رعاية صحية بقري (المطاهرة -سفاي -منشأة دعبس -منشأة النصر -شوشة -شرارة – سيلة الشرقية -الشيخ مسعود -منشأة حلفا -جزيرة شارونة) تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، بتكلفة 35 مليون و200 ألف جنيه

- تطوير مستشفى ملوي العام، بتكلفة 237 مليون و200 ألف جنيه

- إحلال وتجديد مستشفى سمالوط، بتكلفة 247 مليون و700 ألف جنيه

- جاري إحلال وتجديد مستشفى ديرمواس، بتكلفة 216 مليون و300 ألف جنيه

- جاري إحلال وتجديد مستشفى بني مزار، بتكلفة 299 مليون و400 ألف جنيه.

- جاري إحلال وتجديد مستشفى مطاي، بتكلفة 283 مليون و300 ألف جنيه.

- جاري إحلال وتجديد مستشفى العدوة، بتكلفة 284 مليون و100 ألف جنيه

- جاري تطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل (أبا الوقف)، بتكلفة 15 مليون جنيه

- جاري تطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل (حلوة)، بتكلفة 15 مليون جنيه

- جاري إنشاء، وإحلال 2 وحدة رعاية صحية، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، بقريتي (شم البحرية -نزلة الفلاحين)، بتكلفة 6 مليون و700 ألف جنيه

وأضاف المحافظ أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطرق، خلال سبع سنوات، بلغ (خمس مليارات وتسعمائة وسبعون مليون جنيه)، حيث تم إنشاء محور سمالوط الذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والسكة الحديد، والذي تبلغ تكلفته حوالي 1.5 مليار جنية تقريبا، وإعادة تطوير الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة حتى أسيوط بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنية تقريبا.

كما تم إنشاء محور بني مزار على النيل بتكلفه 450 مليون جنيه، وكذلك إنشاء الطريق القومي «المنيا / رأس غارب» بطول 55 كم وبتكلفة 625 مليون جنيه، وإنشاء الطريق القومي «الشيخ فضل / رأس غارب بطول 90 كم» وبتكلفه 317 مليون جنيه.

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وأضاف المحافظ أنه يجري العمل حاليا في عدد من المشروعات القومية منها أعمال تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 4 مدن (أبوقرقاص – مطاي – بني مزار – مغاغة)، وعدد 3 قرى (بني أحمد الغربية وتله والبرجاية) بنسبة 100% وبتكلفه 272 مليون جنيه.

- جاري توصيل الغاز الطبيعي لعدد 3 مدن (ملوي – سمالوط – المنيا الجديدة) بنسبة 86 % بتكلفه 291 مليون جنيه.

- جاري توصيل الغاز الطبيعي لقرية بني عبيد بمركز ابوقرقاص بتكلفة 11 مليون و900 ألف جنيه.

وفي قطاع الكهرباء والطاقة، أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة محولات غرب مغاغة 500 / 220 ك. ف بتكلفه 750 مليون جنيه، وخط سمالوط / خليج السويس جهد 500 ك. ف وانشاء مركز التحكم الإقليمي بسمالوط.

وفي قطاع مشروعات المياه والصرف الصحي، فقد تم إنهاء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة مياه أبوقرقاص وهي واحدة من أكبر محطات المياه بالصعيد، بطاقة 102 ألف متر مكعب وتكلفته 885 مليون جنيه.

كما تواصل المحافظة العمل في مشروعات مبادرة الرئيس (حياه كريمة) بتكلفة تصل إلى 115 مليون جنية، تشمل تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق وشباب ورياضة في عدد 6 قرى بالمحافظة وهي (كفر المغربي – الشيخ مسعود – أولاد الشيخ مغاغه – زعبرة ديرمواس – الشيخ عبادة ملوي – شيبة ابوقرقاص).

أعلن المحافظ أنه جاري العمل حاليا في مدينة ملوي الجديدة والتي صدر بها القرار الجمهوري رقم 347 لسنه 2018 بتخصيص مساحة 18420 فدان لإقامة مدينة ملوي الجديدة، وهي تبعد عن مدينة ملوي القائمة مسافة 12 كم وتقع شرق الصحراوي الغربي، وهي أحدث مدن الجيل الرابع وتستوعب 1.2 مليون نسمة. وجاري العمل بها حاليا بها بمشروع (جنا) لأنشاء عدد 34 عمارة بإجمالي 1088 وحدة سكنية في إطار اعمال المرحلة الاولي على مساحة 880 فدان بحجم استثمارات قدره 120 مليون جنيه.

وفي قطاع التعليم أكد المحافظ، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التعليم، بلغت 1.590 (مليار وخمسمائة وتسعون مليون جنيه)، وقد شملت إنشاء وتوسعة وإحلال جزئي وإحلال كلي لـ 340 مدرسة، بإجمالي 4909 فصل، بتكلفة مليار و320 مليون جنيه.

وأشار محافظ المنيا إلى أن قطاع الإسكان شهد خلال السبع سنوات الماضية نقلة كبيرة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، 3.217 (ثلاث مليارات ومئتان وسبعة عشر مليون جنيه)، منها إنشاء 277.5 عمارة (إسكان اجتماعي- محور تمليك- أكثر احتياجاً)، بمراكز المحافظة، بإجمالي 6260 وحدة سكنية، و160 محل استثماري، بتكلفة 809 مليون و500 ألف جنيه

وفي قطاع تطوير العشوائيات، أوضح المحافظ أنه تم تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل، بعدد 38 عمارة، بإجمالي 814 وحدة سكنية، و192 وحدة تجارية، بتكلفة 102 مليون جنيه، وتطوير منطقة أبوهلال من خلال إعادة تأهيل شبكات المرافق (صرف صحي، ورصف، وإنارة)، بتكلفة 15 مليون و700 ألف جنيه، كما يجري حاليا مشروع إنشاء 10 عمارات سكنية ضمن مشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا، بتكلفة 77 مليون جنيه.

وفي قطاع السياحة والآثار تم تطوير مناطق سياحية ( تل العمارنة – الأشمونين – تونا الجبل – دير السيدة العذراء بجبل الطير )- إحلال وتجديد متحف ملوي- مركز زوار تل العمارنة- وجاري استكمال إنشاء المتحف الآتوني بكورنيش شرق النيل بمدينة المنيا.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم إنشاء وتطوير ملاعب ومبان إدارية ومراكز شباب لعدد 191 مشروع وجاري العمل في:

- استاد المنيا الرياضي

- إنشاء عدد 7 ملعب مركز شباب( العامرية الشرقية – جبل الطير- العباسية – زاوية الجدامي- ملاطية – شم القبلية – أسمنت )

- استئناف العمل بعدد 4 مركز شباب ( دير أبوحنس- نواي- وادي النعناع – دير البرشا)

- إنشاء نادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة

- إنشاء مركز شباب بقرية كفر المغربي وصالة أنشطة رياضية بقرية الشيخ عبادة ضمن مبادرة حياة كريمة

- استكمال مبان إدارية وانشاء مراكز شباب وتنجيل 3 ملاعب لعدد 6 مشروع.

تضم قائمة المشروعات الاستثمارية الجاري العمل بها بالمحافظة:

- إنشاء المنطقة الحرة للصناعات النسيجية بالمطاهرة على مساحة 306 فدان، وتم تخصيص اعتمادات مالية بمبلغ 300 مليون جنية للبدء في الدراسات والتصميمات المطلوبة، وهي تمثل المستقبل الواعد لأبناء المحافظة بما ستوفره من فرص عمل حقيقة ودفع لعجلة التنمية بالمحافظة.

- إنشاء مصنع لإنتاج سكر البنجر غرب مدينة ملوي، حيث وقعت الحكومة عقداً مع شركة القناة التابعة لمجموعة الغرير الإمارتية لإنشاء هذا المصنع، وتقدر تكلفته بمليار دولار لإنتاج مليون طن سكر سنويا، ويتضمن المشروع استصلاح 180 ألف فدان بالأراضي الصحراوية، ويوفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

- إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة (انشاء عدد 68 وحدة صناعية بمساحات مختلفة بتكلفة 272 مليون جنية.

- إنشاء المزرعة النموذجية لتربية الجاموس المحسن بغرب غرب المنيا (20 ألف فدان) بتكلفه 36 مليون جنيه.

حصاد محافظة المنيا فى الذكري السابعة لثورة 30 يونيو

مزرعة المواشى غرب المنيا

مشروع محور سمالوط بالمنيا

محطة محولات مغاغة بالمنيا

طريق الشيخ فضل بالمنيا

مشروع الإسكان الاجتماعى بالمنيا

مستشفى سمالوط بالمنيا

مستشفي المنيا الجامعي للكبد

مستشفى سمالوط بالمنيا

مستشفى ملوي العام بالمنيا