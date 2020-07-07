شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التيار الكهربائي بالمستشفى الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، بدء إطلاق التيار الكهربائي بالمستشفى الجامعي بسعة 200 سرير بمدينة سوهاج الجديدة، مؤكدًا أهمية مشروع المستشفى الجامعي لخدمة قاطني المدينة والمترددين عليها.
وتفقد «سالمان»، أعمال التنفيذ بالموقع، وأكد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أن مشروع المستشفى مقام على مساحة 8 أفدنة وبتكلفة 558 مليون جنيه من حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الشركة الوطنية، والمشروع مكون من مبنيين الأول مستشفى والآخر مبنى تعليمي، بالإضافة إلى المباني الخدمية الملحقة بالمستشفى.
وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: تشتمل المستشفى على أقسام للطوارئ والغسيل الكلوي إلى جانب مناظير الباطنة والجراحة ومعامل وعيادات خارجية، مُوضحًا أن المشروع يأتي في إطار توفير الخدمات الطبية بمدينة سوهاج الجديدة، وكذا تقديم الخدمة الطبية للمناطق والمدن المجاورة للمدينة.
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