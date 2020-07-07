شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، على أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للتعاون فيما بينها لدعم القضية السكانية، واستمرار تلك الجهود رغم ظروف أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، مؤكدًا دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والذي يتم تنفيذه حاليًا على أرض المحافظة وجميع محافظات الصعيد بأن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها.

وأوضح المحافظ اهتمام الدولة بتنفيذ استراتيجية السكان والتنمية ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية من خلال تحسين الخصائص السكانية، ورفع وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال يقينا من القيادة السياسية.

وفي هذا السياق، واصلت وحدة السكان المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية اجتماعها بحضور رؤساء وأعضاء وحدات السكان والمجلس الإقليمي للسكان ومنسقي المسؤولية المجتمعية في ١٠ محافظات، من بينها القليوبية.

وحضر فريق عمل محافظة القليوبية برئاسة رضا عبدالرحيم، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وعدد من أعضاء وشباب الوحدة والمجلس الإقليمي للسكان، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه بالقليوبية في الخطة الربع سنوية خلال الثلاث أشهر السابقة، والتي من بينها إعداد قاعدة بيانات الإطار المؤسسي لقوة العمل السكانية بالمحافظة والتي تمت بنسبة ١٠٠٪، كما تم استكمال استيفاء بيانات مصفوفة المؤشرات بنسبة ٧٠٪، وسيتم استيفاء باقي البيانات من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تم إعداد جدول أعمال المجلس الإقليمي للسكان عن الربع الثاني وعرضه على محافظ القليوبية، وسوف يتم عقده فورًا بمجرد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا، وذلك لمناقشة موضوعات مهمة جدًا كمواجهة السلبيات بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية مثل عدم وجود وحدات صحية بها، كما تم استكمال تشكيل الوحدات السكانية بالوحدات القروية بنسبة ٧٥٪، وجاري استكمال باقي الوحدات السكانية فور عودة قوة العمل بالوحدات القروية.

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