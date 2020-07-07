شكرا لقرائتكم خبر عن كلية القانون بالجامعة البريطانية تعقد أول محكمة «إلكترونية» في مصر والعالم العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد طلاب الفرقة الثالثة بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أول محكمة إلكترونية صورية (E-Moot Court) لنظر نزاع تجاري والفصل فيه على درجتي تقاضي إلكتروني (درجة ابتدائية ودرجة استئنافية).

نفذ طلاب الكلية هذه المحاكاة الإلكترونية في ختام برنامج تدريبي مبتكر، ويُعد الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، وخضع له الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، وقام بتصميمه وتدريسه عضو هيئة التدريس المنتدب بالكلية، المستشار الدكتور فهر عبدالعظيم، رئيس محكمة الاستئناف.

وأشاد الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بأداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، وناشدهم ببذل المزيد من الجهد في سبيل الوصول للهدف المنشود وهو أن يكون خريج الجامعة البريطانية خريجاً متميزاً، ومتفوقاً على أقرانه، ومؤهلاً لسوق العمل سواء المحلي أو العالمي.

وأوضح الدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أنه خلال مدة البرنامج، مارس طلاب الكلية إجراءات التقاضي الإلكتروني عمليًا، والتي تقوم على أساس التحول من التقاضي الورقي في قاعات وأروقة المحاكم إلى التقاضي الرقمي عن بعد باستخدام الوسائط التكنولوجية عبر الإنترنت.

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور فهر عبدالعظيم، أن تصميمه للبرنامج جاء ليجسد منهج التعليم القانوني التطبيقي (Applied Legal Education) عمليًا، والذي يعتمد على تكريس النظريات القانونية لغرض التطبيق الواقعي وليس لأجل الحفظ.

واختتمت فاعليات برنامج المحكمة الإلكترونية التدريبية بنقاشات عملية دارت بين السادة القضاة الحضور والقائمين على تنفيذ هذا البرنامج من أساتذة الكلية حول فرص وآليات تطبيق التقاضي الإلكتروني في مصر.

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انعقدت المحكمة الإلكترونية التدريبية عبر الإنترنت، بحضور كل من: الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور حسن عبدالحميد، عميد كلية القانون بالجامعة، والمستشار محمد عبدالمحسن منصور، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادى قضاة مصر، والمستشار رضا السيد، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل نادى قضاة مصر.