شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 11 طالبًا للمستشفى للاشتباه بإصابتهم بـ «كورونا ونزلة معوية» بالقليوبية والبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت 3 طالبات بأعراض مرضية خلال أداء امتحانات الثانوية العامة في مراكز بدر وكوم حمادة والدلنجات، وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم، أنه سيتم تأجيل امتحانات الطالبات الثلاثة إلى الدور الثاني.

وتم نقل إحدى الطالبات مقيمة بقرية بغداد التابعة لمركز بدر إلى المستشفى العام للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة والاسهال والقيئ وألام بالجسم، كما تم نقل طالبة أخرى بقرية بريم في مركز كوم حمادة للمستشفى لإصابتها بنزلة معوية وقيئ، وأيضًا تم نقل طالبة بقرية مؤسسة البستان في مركز الدلنجات إلى المستشفى لإصابتها بنزلة معوية.

وفي محافظة القليوبية، تابع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية حالة ٨ طلاب أصيبوا بالإعياء أثناء الإمتحانات.

حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع أجهزة الصحة والتأمين الصحي بالمحافظة حالة طالبة أصيبت بالإغماء داخل اللجنة بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي، وكذلك طالب وطالبة بإدارة طوخ أصيبا بحالة إعياء وتم نقلهما بالإسعاف للمستشفي، كما أصيبت ٣طالبات بإدارة شبين القناطر التعليمية، حيث أصيبت احداهن بمغص شديد وقيء وتم نقلها للمستشفى وأخرى بنزلة معوية حادة قبل بداية الامتحان وتم نقلها لمستشفى شبين العام، وطالبة أخرى أصيبت بحالة إغماء ونقلها لمستشفي شبين العام، وطالبتين بإدارة بنها أصيبتا بضيق تنفس وتم نقلهما للمستشفى بالإسعاف.