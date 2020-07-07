شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تشارك في منتدى «التنمية المستدامة» للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باليوم الأول للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري، على أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.

ويتضمن المنتدى، قيام حوالي 49 دولة بتقديم تقاريرهم الطوعية لهذا العام. ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد بأولى جلسات اليوم تحت عنوان «إطلاق عقد العمل في وقت الأزمات: استمرار التركيز على أهداف التنمية المستدامة أثناء مكافحة فيروس كوفيد ١٩».

وتتطرق الجلسة إلى مناقشة عددًا من الموضوعات المهمة والتي تتضمن تأثير أزمة كوفيد ١٩ على أهداف التنمية المستدامة، تقرير انجاز أهداف التنمية المستدامة، مستهدفات عام ٢٠٢٠، الأبعاد الإقليمية والدول ذات المستويات المختلفة من التنمية بما في ذلك الدول متوسطة الدخل،البيانات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات المتكاملة.

جدير بالذكر أن «عقد العمل» يدعو إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إيجاد حلول مستدامة لجميع التحديات الكبرى في العالم انطلاقًا من الفقر وصولًا إلى تغير المناخ وعدم المساواة وسد الفجوة المالية.

ويشار إلى أنه للمرة الأولى، سيكون الاجتماع السنوي للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة عبارة عن اجتماع افتراضي يجمع ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فضلاً عن مجموعات المجتمع المدني، سيتم استعراض التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة والتفاوض بشأن نهج متعدد الأطراف لتوظيفهم لإعادة البناء بشكل أفضل.

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