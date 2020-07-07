شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تنعى الفريق محمد سعيد العصار.. وتقدم تقريرًا معلوماتيًا عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على منصاتها الإلكترونية، الفريق الراحل محمد سعيد العصار، وقدمت عنه تقريرًا معلوماتيًا.

وجاء بالتقرير أن الفقيد كان قائد عسكرى وسياسي وهو خريج الكلية الفنية العسكرية في 1967، شغل منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي منذ 2015، وشغل سابقًا منصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح منذ 2003 حتى توليه حقيبة الوزارة، وعمل العصار كعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة يناير 2011، وكان مسؤولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وأوضح التقرير أنه شارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدم تقرير معلومات عن الراحل الفريق محمد سعيد العصار

ومن جانبها، نعت وزيرة التخطيط، الفقيد الراحل على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: «رحم الله الفريق محمد سعيد العصار، المقاتل والسياسي المتزن، صاحب الإنجازات الكبيرة، ابن قواتنا المسلحة العظيمة، وامتداد أجيال أبطالنا البواسل.. رحل الفريق العصار وترك لنا أرشيف ما فعله لوطننا مدونًا في صفحة من صفحات تاريخنا العسكري المجيد.. سنفتقدك كثيرًا.. أما على المستوي الشخصي؛ سأفتقد أخ عزيز كريم، من أنبل وأرقي من تعاملت معهم مهنيًا وإنسانيًا، سواء خلال فترة عمادتي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو تشرفي بوجودي معه في مجلس الوزراء.. رحم الله الفقيد الغالي وأسكنه فسيح جناته».

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد منح الفريق العصار رتبة الفريق الفخرى، في 26 من الشهر الماضي، كما منحه وشاح النيل، وأطلق اسمه على أحد المحاور المرورية بشرق القاهرة والذي يمتد من منطقة «أبوبكر الصديق- تحيا مصر» بطريق شبرا بنها الحر بطول 18 كيلومترًا؛ حيث يضم 18 كوبري، أبرزها «ألماظة- سفير- ابن الحكم- الحلمية- المطرية- عمر المختار- الأميرية».