شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الاسكندرية تنعى الفريق العصار: «أحد رموز مصر العسكرية الفذة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت مكتبة الإسكندرية الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.

وقالت المكتبة في بيان صادر عنها صباح اليوم :«تنعي مكتبة الإسكندرية الفريق دكتور مهندس محمد العصار، أحد رموز مصر العسكرية الفذة، الذي وهب حياته لخدمة الوطن، وقد كان الراحل شخصية وطنية رفيعة دمث الخلق نظيف اليد عف اللسان صائب الرؤية».

وأضاف البيان، أن الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة يعرب عن حزنه العميق لرحيل صديق عمره، الذي تزامل معه في مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية قبل أن يفترقا في التعليم الجامعي، ولكن بقيا صديقين على تواصل مستمر، يبذلان الجهد في العمل الوطني كل في مجاله..رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته«.