شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها 285 سائحًا.. مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، رحلة طيران قادمة من أوكرانيا، نظمتها إحدى شركات السياحة الشهيرة التي تعمل في السوق السياحي المصري، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء استئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وتعد الرحلة رقم ٨ منذ بدء استئناف الرحلات، وأقلت الرحلة نحو 285 راكبا، وذلك حسب جدول التشغيل لحركة الطيران الخارجي الصادرة من مطار الغردقة.

وتم إخضاع جميع الركاب للإجراءات الاحترازية والمرور على الكاميرات الحرارية بالمطار، وتم توزيع السائحين على عدد من القرى السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية.