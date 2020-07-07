رفض الزواج منها فكان عقابة الموت.. تفاصيل مقتل شاب على يد حبيبته بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اتفقت ربة منزل مع سائقين على قتل عاطل بعدما رفض إتمام زواجهما في السويس وتمكن قطاع الأمن العام من كشف غموض الواقعة وضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة فيصل بلاغا من مزارع - مُقيم بدائرة القسم بالعثور على جثة شخص داخل جوال مُلقى بجوار أرضه الكائنة بذات القرية في حالة تيبس ووجود آثار خنق حول الرقبة.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالسويس بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجني عليه عاطل - مقيم بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية مُبلغ بغيابه بمركز شبين الكوم بالمنوفية، وباستدعاء والده تعرف على الجثة وقرر بمغادرة نجله مسكنهما متوجهاً لمحافظة السويس للعمل بمنطقة السخنة كما تبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "ربة منزل – سائقان".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم , وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وقررت السيدة بسابقة ارتباطها بالمجني عليه واتفاقهما على الزواج إلا أنه لم يفي بوعده، فعقدت العزم على التخلص منه.

وأضافت باستعانتها بالمتهمان الآخران لتنفيذ مخططها، حيث قامت باستدراج المجني عليه من محل إقامته بمدينة شبين الكوم بالمنوفية واستضافته بمسكنها وقامت بدس أقراص مخدرة له في الطعام، وعقب فقده الوعي حضر المتهمان وقام أحدهما بخنقه باستخدام قطعة قماش فأودى بحياته، وعقب ذلك قاموا بوضع جثته داخل جوال ونقلها بسيارة ملاكي "ملك أحدهما" وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (2 هاتف محمول "خاصين بالمجني عليه"- السيارة والإيشارب "المستخدمتان في ارتكاب الواقعة") و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.