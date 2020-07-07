ضبط أدمن صفحة "علمي رياضة وعلوم" لتسريب الامتحانات عبر "واتس آب" بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، طالب بالإسماعيلية لقيامه بإدارة مجموعة على تطبيق "واتس آب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة. رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعة المسماة (علمي رياضة وعلوم) بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا" أثناء إنعقاد اللجنة. Advertisements وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب بالثانوية العامة – مقيم بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف وضبط المتهم بمحل إقامته. وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة وصور لأسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا"، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض الاستفادة المادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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