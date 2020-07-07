‎نادي مجلس الدولة ينعي الفريق محمد العصار: كان مخلصا ومحبا لوطنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي: نعى نادي مجلس قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية أمس الإثنين. وقال النادي في بيان "ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خيراً عما قدمه في خدمة الوطن". وأعرب النادي عن تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان رجلا مخلصا محبا لوطنه متحلياً بالقوة والشجاعة والحكمة كعادة أبطال القوات المسلحة المصرية. صرح بذلك المستشار وائل فرحات، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مجلس الدولة.‎

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