ضبط ٢٦ ألف كمامة طبية مغشوشة داخل مصنع بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على صاحب مصنع كمامات بدون ترخيص في الهرم بحوزته 26 ألف كمامة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب مصنع كمامات طبية بالهرم بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لإدخال الغش على جمهور المواطنين على أنها معقمة، بقصد بيعها بأسعار مغالية، مستغلاً الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة بالاشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المشار إليه.

وبتفتيش المصنع عثر على ٢٦ ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، و٦ آلاف قطعة خامات تصنيع، ٤٠٠ كرتونة و١٣ ماكينة تصنيع.