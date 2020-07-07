ماذا حدث في جريمة صحراء أطفيح؟ (القصة الكاملة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ضبط مرتكبىي واقعة مقتل سائق والعثور على جثته بمركز أطفيح، بقصد السرقة لوجود خلافات مالية.

تبلغ لمركز شرطة أطفيح بالعثور على جثة سائق سيارة نقل "فنطاس مياه" ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية بمنطقة الإرسال بدائرة المركز بالقرب من الطريق الدولي وجانبه الأيمن مغطى بالرمال وفي حالة تحلل كامل.

والد المجني عليه قرر غياب ابنه بتاريخ 27/6/2020 عقب خروجه بالسيارة قيادته والعثور على السيارة بتاريخ 30/6/2020 بالطريق الدولى بدائرة المركز مُعطلة وبها جميع محتوياتها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن مرتكبي الواقعة كلٍ من (سائقَين، أحدهما سبق تتهامه فى 13 قضية "مخدرات، تبديد").

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة والمنيا وضبطهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهما أنه نظراً لحدوث خلافات مالية بينه والمجنى عليه في العمل بمجال نقل المياه لخلاطات الأسمنت عقد العزم على التخلص منه وسرقة سيارته، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني وقيامهما بإعداد كمية من مسحوق الشطة وحبل.

وبتاريخ 27/6/2020 وعقب خروج المجني عليه بسيارته من أحد مواقع التشغيل قاما باستيقافه بزعم توصيلهما، وحال سيرهم قام برش مسحوق الشطة عليه وقام الثاني بلف الحبل حول رقبته إلا أنه قاومهما فتعدى أحدهما عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه فأودى بحياته وقام بقيادة السيارة حتى وصلا لمكان العثور على الجثة وألقياه بجانب الطريق وقاما بتغطيته بالرمال واستولى الثاني على هاتفه المحمول.

توجه المتهم الأول بالسيارة لسائق 31 سنة، مقيم بدائرة المركز "أمكن ضبطه" بناءً على اتفاق مُسبق بينهما لتقطيع السيارة لأجزاء إلا أن الأخير رفض لوجود آثار دماء بها فقام المتهم الأول بقيادتها والتخلي عنها بالطريق الدولي، وأضاف المتهمان بتخلصهما من الحبل والقطعة الحديدية المستخدمان في ارتكاب الواقعة بإلقائهما بالطريق العام، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.