"توصيلة الموت".. كشف غموض مقتل سائق توك توك في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل قتل سائق لسرقة مركبته توك توك في سوهاج. تلقى مركز شرطة جهينة برئاسة الرائد محمد جاد الله رئيس المباحث بلاغا من أحد الأشخاص بغياب نجله سائق توك توك عقب خروجه بمركبة "التوك توك" قيادته. وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث أن وراء إرتكاب واقعة غياب المذكور "عاطل، له معلومات مسجلة". وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أمام النقيب موسى القاضى معاون المباحث بما توصلت إليه التحريات أقر بها، وقرر قيامه بإستدراج المجني عليه لقطعة أرض زراعية والتعدي عليه وحال قيام المجني عليه مقاومته له قام بالإجهاز عليه وخنقه فأودى بحياته، وتم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجني عليه، وكذا مركبة "التوك توك" خاصته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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