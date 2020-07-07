الداخلية تكشف لغز العثور علي جثة داخل جوال بأسيوط: زوجته استعانت بنجل شقيقتها لقتل زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص مُبلغ بغيابه بأسيوط؛ وأن زوجته استعانت بآخرين لقتله بسبب خلافات بينهما.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بإشراف قطاع الأمن العام أن كلٍ من (سيدة، مُقيمة بدائرة مركز شرطة منفلوط - نجل شقيقتها "عامل" مُقيم بدائرة مركز شرطة القوصية") وراء مقتل زوج نجلة الأولى (بائع، مُقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا "مُبلغ بغيابه بتاريخ 26/5/2020" بمركز دير مواس بالمنيا).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظراً لسابقة وجود خلافات مع المجني عليه، فقامت بالاتفاق مع المتهم الثاني على التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ مخططهما قام المتهم الثاني بالاستعانة بكلٍ من (عاملَين، مُقيمان بدائرة المركز) تم ضبطهما؛ حيث قام المتهمان الأول والثاني باستدراج المجني عليه لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية لمقابلته، وحال حضوره قام المتهم الثانى بإطلاق عيارين من فرد خرطوش كان بحوزته فأودى بحياته، وقام المتهمان الثالث والرابع بمساعدته في وضع جثته داخل جوال وإلقائها بإحدى الترع بدائرة المركز والاستيلاء على هاتفه المحمول.

وبمواجهة المتهمان الثالث والرابع بما جاء باعترفات المتهمان الأولى والثاني أيدوها، تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، كما تم بإرشاده تحديد مكان الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النياتبة التحقيق.