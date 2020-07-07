تشييع جنازة محمد علي إبراهيم من مدافن الأسرة بطريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الكاتب الصحفي سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير لمصراوي، إن الكاتب الراحل محمد علي إبراهيم توفي فجر اليوم، وشيعت جنازته، وتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق السويس، إلا أن الظروف الحالية حالت دون إقامة عزاء له.
وأضاف سليم أن دار التحرير وجريدة الجمهورية فقدت أحد أبنائها الأفذاذ الكاتب الصحفى محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية الأسبق.
وتابع: "فقدنا كاتبا كبيرا ومهنيا بارعا ومعلما وصديقا وأستاذا كبيرا صاحب القلب الطيب الكبير، رحمه الله رحمة واسعة".
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