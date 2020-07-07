حققت 305 ملايين جنيه.. وزير النقل يكشف عن إيرادات "السكك الحديدية للخدمات" في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
صدَّق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، على نشاط اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، وتقرير مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات وقائمة المركز المالي عن عام 2019؛ حيث حققت الشركة 305 ملايين جنيه إيرادات عام 2019، مقابل 272 مليون جنيه عام 2018، وحققت 12 مليون جنيه أرباحًا عام 2019 مقابل 6 ملايين جنيه عام 2018.
وتابع الوزير الإجراءات التي تتخذها الشركة في المحطات والقطارت والورش من أعمال التعقيم والتطهير؛ لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك استعراض جهود الشركة في تشغيل وحدة إنتاج المنظفات وتصنيع الأثاث والملابس الخاصة بالعمال وتصنيع الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك جهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع فى إنشاء المخازن بالشركة.
ووجه الوزير باستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكل المحطات والقطارات على مدار الساعة وأماكن التردد الكثيف من الركاب؛ مثل شبابيك التذاكر لمواجهة فيروس كورونا والتطوير المستمر لمنظومة النظافة وإدخال أساليب جديدة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة واستحداث برامج لجدولة أعمال النظافة في القطارات والمحطات على مستوى الجمهورية.
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