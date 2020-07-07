رسميًّا.. "الكهرباء" تقرر علاوة ١٢٪ للعاملين بمختلف الشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح : قال مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر إنه وافق على منح العاملين بمختلف شركات القطاع علاوة ١٢٪. وأفاد المجلس أن ذلك يأتي تقديرًا لمجهوداتهم التي بذلوها على مدار الفترة الماضية . كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قررت إنشاء شركة جديدة للخدمات الطبية للعاملين بالقطاع وإلغاء كل الإدارات الطبية التابعة لشركات التوزيع والنقل والإنتاج؛ بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين على مستوى الوزارة.

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