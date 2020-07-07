مصر | السبت.. افتتاح المقر الجديد لإدارة مرور الجيزة في 6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السبت.. افتتاح المقر الجديد لإدارة مرور الجيزة في 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية إفتتاح وبدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقى إعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 يوليو الجارى لإستقبال المواطنين ونقل الأعمال من المقر القديم الكائن بمنطقة بين السرايات بالدقى إلى المقر الجديد الكائن بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، مما سيُساهم فى سهولة الحركة المرورية وتخفيف حالة التكدس بتلك المنطقة.

ويضم المقر الجديد عدد من المبانى (الإدارة العامة لمرور الجيزة – مجمع خدمى مرورى متكامل لمرور الدقى ويشمل " وحدتى تراخيص تسيير وقيادة " – نيابة المرور – مكتب الشهر العقارى – مدرسة تعليم القيادة – مناطق لتقديم الخدمات للمواطنين).

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وتم إتباع أحدث الأساليب لتصميم المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقى لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث يتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، كما تم توفير أماكن لإنتظار السيارات مزودة بمظلات متطورة ومخصص بها أماكن مجهزة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، فضلًا عن تخصيص مساحات تسع لعدد كبير من السيارات للفحص وإختبارات القيادة وبما يسهم فى تقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر.

جاء ذلك فى إطار الإستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، وذلك من خلال إستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية.. وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.

يأتى هذا فى ضوء السعى الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصًا على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.