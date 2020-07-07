مصر | تفاصيل صادمة في مقتل مقاول والتخلص من جثته بصحراء أطفيح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل صادمة في مقتل مقاول والتخلص من جثته بصحراء أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن كواليس واقعة العثور على جثة سائق مقتول ومدفون بالصحراء في مركز أطفيح، جنوب المحافظة.

وتبين قيام سائقين بقتلة لوجود خلافات مالية، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأُخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أطفيح، بالعثور على جثة سائق سيارة نقل "فنطاس مياه" ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، بمنطقة الإرسال بدائرة المركز بالقرب من الطريق الدولى وجانبه الأيمن مغطى بالرمال وفى حالة تحلل كامل وما قرره والده بغياب إبنه بتاريخ 2762020 عقب خروجه بالسيارة قيادته والعثور على السيارة بتاريخ 3062020 بالطريق الدولى بدائرة المركز مُعطلة وبها جميع محتوياتها.

جهود فريق البحث

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وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مرتكبى الواقعة سائقَين، أحدهما سبق اتهامه فى 13 قضية "مخدرات، تبديد"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالإشتراك مع مديريتى أمن القاهرة والمنيا وضبطهما بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهما أنه نظرًا لحدوث خلافات مالية بينه والمجنى عليه فى العمل بمجال نقل المياه لخلاطات الأسمنت عقد العزم على التخلص منه وسرقة سيارته.

وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني، حيث أعدا كمية من مسحوق الشطة وحبل وبتاريخ 2762020 وعقب خروج المجنى عليه بسيارته من أحد مواقع التشغيل قاما بإستيقافه بزعم توصيلهما وحال سيرهم قام برش مسحوق الشطة عليه وقام الثاني بلف الحبل حول رقبته إلا أنه قاومهما فتعدى أحدهما عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه فأودى بحياته.

وقام بقيادة السيارة حتى وصلا لمكان العثور على الجثة وألقياه بجانب الطريق وقاما بتغطيته بالرمال وإستولى الثانى على هاتفه المحمول، وتوجه المتهم الأول بالسيارة لسائق، مقيم بدائرة المركز "أمكن ضبطه") بناءً على إتفاق مُسبق بينهما لتقطيع السيارة لأجزاء إلا أن الأخير رفض لوجود آثار دماء بها فقام المتهم الأول بقيادتها والتخلى عنها بالطريق الدولى.

واعترف المتهمان بتخلصهما من الحبل والقطعة الحديدية المستخدمان فى إرتكاب الواقعة بإلقائهما بالطريق العام، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.