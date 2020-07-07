مصر | نادي مجلس الدولة ينعي الفريق محمد العصار: كان مخلصًا لوطنه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي مجلس الدولة ينعي الفريق محمد العصار: كان مخلصًا لوطنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى نادي مجلس قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس الاثنين.

ودعا النادي - في بيان اليوم الثلاثاء - المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خيرًا عما قدمه في خدمة الوطن.

وأعرب عن تعازيه لأسرة "العصار"، مؤكدًا أنه كان رجلًا مخلصًا، محبًا لوطنه، متحليًا بالقوة والشجاعة والحكمة كعادة أبطال القوات المسلحة المصرية.

وفاة الفريق العصار

وتوفى مساء الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

من هو العصار؟

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العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.

السيسي ينعي العصار

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاة "العصار"، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

المخابرات تنعي العصار

ونعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق "العصار"، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن رحم الله فقيد الوطن والهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون جهاز المخابرات العامة المصرية.

القوات المسلحة تنعي العصار

إلى ذلك، نعت القوات المسلحة، الفريق محمد سعيد العصار، وقال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عميد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تنعى القوات المسلحة إبن من أبنائها الفريق فخرى محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والذى وافته المنية عصر اليوم وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".