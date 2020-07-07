أخبار مصر | طلاب الثانوية: "الفيزياء والتاريخ سهلين"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طلاب الثانوية: "الفيزياء والتاريخ سهلين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية إن امتحان الفيزياء اليوم جاء سهلا باستثناء ٤ أسئلة، مشيرين إلى أن جميع الاسئلة من الكتاب المدرسي، بينما قال طلاب الادبي إن امتحان التاريخ سهل أيضا.

تعقد امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).

ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

تشهد اللجان تسليم الطلاب لكراسات الامتحان في المواد الغير مضافة للمجموع حيث حددت الوزارة اليوم كأخر موعد لتسليمها في اللجان علي أن يحصل الطلاب علي إيصالات تفيد بتسليم لكراسات الامتحان.

ويبدأ المعلمون المنتدبون لاعمال التصحيح تقدير درجات الطلاب في مادة الفلسفة والمنطق لكراسات العينة العشوائية تمهيدا لاعلان نتيجتها واعتماد النموذج النهائي للتصحيح غدا الاربعاء التصحيح.

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ويعقد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير ورئيس امتحانات الثانوية العامة اجتماعا غدا الاربعاء مع مستشار مادة العلوم ومشرفي التصحيح بقطاعات الثانوية العامة الرئيسية بالقاهرة واسيوط والمنصورة والاسكندرية لمناقشة نموذج اجابة مادة الاحياء لطلاب العلمي علوم.

يهدف الاجتماع لمناقشة ملاحظات الطلاب والمعلمين المتخصصين في المادة حول بعض جزئيات الامتحان التي تحتمل أكثر من إجابة، إضافة لمناقشة نموذج الامتحان باللغة الانجليزية.

وشدّد حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة أبنائنا الطلاب.

وقال إن هناك متابعة دقيقة لعملية التصحيح وتقدير الدرجات خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى فى الامتحانات وهى الحفاظ على حياة الطلاب وتأمينهم.

وأوضح أن اللقاءات التى تتم مع مقدرى الدرجات والمشرفين عليها، بعد كل امتحان هدفها وضع إجابات بديلة علمية وإضافتها لنموذج الإجابة حتى لا يقيد المعلم أثناء التصحيح بإجابة واحدة، وبالتالى تضيع الفرصة على الطالب، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وتطبق كل ما يحقق مصلحتهم من عدالة وتكافؤ فرص.