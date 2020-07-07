أخبار مصر | اليوم.. وصول 5 رحلات طيران تقل 785 مصريا قادمين من الكويت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 5 رحلات طيران تقل 785 مصريا قادمين من الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وزارة القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بدولة الكويت، يفيد بوصول 785 عاملا مصريا من العالقين، اليوم الثلاثاء.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 20 رحلة طيران تحمل علي متنها 3525 راكبا إلي مطارات 8 دول: مصر، والإمارات، وتركيا، وإيران، والهند،، ونيبال، بنجلاديش، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 5 رحلات تقل 785 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 5 سوف تصل إلي مطاري القاهرة، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 785 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 13:45 علي المصرية رحلة رقم 2011 وعلي متنها 150 عاملا وتصل مطار القاهرة، والثانية علي الكويتية رحلة رقم 541 وتغادر الكويت 14.15 وعلي متنها 200 عامل وتصل إلى مطار القاهرة.

أما الرحلة الثالثة رقم 1733 علي الجزيرة قيام من الكويت 17.05 وعلي متنها 145 عاملا، وصول القاهرة، والرحلة الرابعة علي العربية -مصر رقم 210 قيام من الكويت 19.05علي متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا،.وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

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