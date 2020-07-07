أخبار مصر | نقابة القراء ناعية الفريق العصار: التاريخ يشهد على مساهمته في إنقاذ الوطن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نقابة القراء ناعية الفريق العصار: التاريخ يشهد على مساهمته في إنقاذ الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، مس الاثنين، بعد صراع مع المرض في الأونة الأخيرة.

وقال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي للنقابة: إن النقابة برئاسة محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، تنعي إلى الأمة المصرية أحد أبنائها ورجالها المخلصين، الذين ضحوا لأجل رفعتها ونهضتها والحفاظ على ترابها وحفظ دماء أبنائها المخلصين من عبث العابثين وكيد الكائدين الذين يكيدون للوطن.

من جانبه، أكد الشيخ محمد حشاد، أن الفقيد أحد أبرز الرجال المؤثرين خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 من يناير، الذين قادوا سفينة الوطن للنجاة، ويحسب له التصدي لتلك المخططات الشيطانية التي كانت تديرها الجماعات الإرهابية لمصر.

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ونعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز ٧٤ عامًا.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللشعب المصري، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.