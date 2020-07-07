أخبار مصر | عمره 22 يوما.. تعافي أصغر رضيع من الإصابة بـ كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عمره 22 يوما.. تعافي أصغر رضيع من الإصابة بـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تعافي طفل عمره 22 يوما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخروجه من مستشفى الساحل التعليمي، كما نجح فريق طبي متخصص في إنقاذ حياة مريض فشل كلوي مصاب بفيروس كورونا المستجد، بإجراء منظار جراحي وتركيب دعامتين بالحالبين.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهئية العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية: إنه في ضوء توجيهات وزيرة الصحة والسكان بتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية لجميع المرضى فإن مستشفيات الهيئة تواصل العمل على مدار الساعة لمجابهة جائحة كورونا المستجد حتى تنتهى هذه المحنة ولن يتوانى أبطال الطواقم الطبية بالهيئة في بذل كل ما هو غالي ونفيس لتقديم رعاية طبية متميزة لكافة المرضى.

وأضاف أنه من هذا المنطلق تم اليوم خروج أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الساحل التعليمي ويبلغ من العمر 22 يوم كما تم إجراء تدخل جراحى عاجل لإنقاذ حياة أحد المرضى وقام فريق طبى متميز من أبطال المستشفى بعمل منظار جراحي وتركيب دعامتين بالحالبين لمريض فشل كلوى مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) لإنقاذ حياته.

ومن ناحيته، قال الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير المستشفى، أن المستشفى شهد اليوم خروج أصغر مصاب بفيروس كورونا وعمره 22 يوم بعد أن أخذ العدوي من جدته وتم حجزه بالحضانة بعد أن ظهرت نتيجة المسحه إيجابية وأشعة الصدر المقطعية مطابقة وكان يعاني صعوبة في التنفس وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعى وبإتباع البروتوكول العلاجي والمتابعة الدقيقة من اخصائى الأطفال الدكتور أحمد صلاح إلى أن تم التحسن التدريجي إلى أن تعافى وخرج اليوم بحمد لله.

وأضاف أن المريض الآخر تم حجزه بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أنه يعاني من فشل كلوي حاد نتيجة لإنسداد حوض الكليتين بحصوات متشعبة مما استدعى ضرورة التدخل الجراحى العاجل وعمل منظار جراحى وتركيب دعامتين بالحالبين لإنقاذ حياة المريض، إلى ان استقرت حالته ويخضع حاليا للملاحظة على مدار الساعة.

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