أخبار مصر | تداول إجابات التاريخ والفيزياء للثانوية العامة على "استوري إنستجرام" (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تداول إجابات التاريخ والفيزياء للثانوية العامة على "استوري إنستجرام" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ طلاب الثانوية العامة، تداول إجابات التاريخ وكذلك الفيزياء على موقع "إنستجرام".

وتداولت صفحات الغش إجابات امتحان مادة الفيزياء، والذي بدأ في العاشرة صباحا، بعد بدء اللجنة بـ18 دقيقة.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق).

ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.