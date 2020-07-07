أخبار مصر | غدا.. وزير الرياضة يعلن تفاصيل انطلاق مبادرة "دراجتك.. صحتك"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير الرياضة يعلن تفاصيل انطلاق مبادرة "دراجتك.. صحتك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: إن مبادرة دراجتك صحتك تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، مشيرا إلى أنه سيتم اتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد.

وأوضح "صبحي"، أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في اطار خطة الدولة للتعايش مع ازمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

ويعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مؤتمر صحفى مساء غدا بمركز التعليم المدنى بالجزيرة عن تفاصيل مبادرة (دراجتك صحتك) وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين.

وتعتبر مبادرة "دراجتك.. صحتك" هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعًا للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للمواطن المصري.

وكانت نعت وزارة الشباب والرياضة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية اليوم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الفريق محمد العصار كان من أكبر المساهمين في تطوير البنية التحتية الإنشائية على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، مشيرا الى ان عدد كبير من مشروعات الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي.

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وتقدم صبحي نيابة عن جميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة، بخالص العزاء لاسرة الفريق الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفره ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي مساء أمس، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

نعى الرئاسة والجيش

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

وقالت الرئاسة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.