أخبار مصر | بدء امتحان الفيزياء والتاريخ للشهادة الثانوية

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة، أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ، ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وتوافد طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، في التوافد على اللجان لأداء امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

يترأس الدكتور ضل حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة بعد قليل، وأكد حجازي أنه علي تواصل بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة.

وتستقبل اليوم 3313 لجنة امتحانية بالثانوية العامة 653 ألف طالبة وطالبة لاداء الامتحان في الفيزياء المشهورة بالبعبع لطلاب العلمي علوم والرياضة بينما يؤدي طلاب الشعبة الادبية الامتحان في التاريخ الذي يأتي عادة بلا قلق.

وتشهد اللجان تسليم الطلاب لكراسات الامتحان في المواد الغير مضافة للمجموع حيث حددت الوزارة اليوم كأخر موعد لتسليمها في اللجان علي أن يحصل الطلاب علي إيصالات تفيد بتسليم لكراسات الامتحان.

ويبدأ المعلمون المنتدبون لأعمال التصحيح تقدير درجات الطلاب في مادة الفلسفة والمنطق لكراسات العينة العشوائية تمهيدا لاعلان نتيجتها واعتماد النموذج النهائي للتصحيح غدا الاربعاء التصحيح.

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ويعقد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير ورئيس امتحانات الثانوية العامة اجتماعا غدا الاربعاء مع مستشار مادة العلوم ومشرفي التصحيح بقطاعات الثانوية العامة الرئيسية بالقاهرة واسيوط والمنصورة والاسكندرية لمناقشة نموذج اجابة مادة الاحياء لطلاب العلمي علوم.

ويهدف الاجتماع لمناقشة ملاحظات الطلاب والمعلمين المتخصصين في المادة حول بعض جزئيات الامتحان التي تحتمل أكثر من إجابة، إضافة لمناقشة نموذج الامتحان باللغة الانجليزية.

وشدّد حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة أبنائنا الطلاب.

وقال إن هناك متابعة دقيقة لعملية التصحيح وتقدير الدرجات خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى فى الامتحانات وهى الحفاظ على حياة الطلاب وتأمينهم.

وأوضح أن اللقاءات التى تتم مع مقدرى الدرجات والمشرفين عليها، بعد كل امتحان هدفها وضع إجابات بديلة علمية وإضافتها لنموذج الإجابة حتى لا يقيد المعلم أثناء التصحيح بإجابة واحدة، وبالتالى تضيع الفرصة على الطالب، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وتطبق كل ما يحقق مصلحتهم من عدالة وتكافؤ فرص.