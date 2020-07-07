شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وفاة الكاتب الصحفي الكبير، محمد على إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق. وأضاف «سليم»، لـ«المصري اليوم»: «يجري الآن الترتيب لدفن الزميل الراحل وتحديد موعد الجنازة، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا»، متقدمًا بخالص العزاء للجماعة الصحفية ولأسرته في وفاة الكاتب الراحل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 76,222

تعافي 21,238

وفيات 3,422

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.