شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا بعزل المدينة الجامعية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، عن تعافي ١١ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المدينة الجامعية للبنات المخصصة لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تصريحات صحفية، على متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مشددا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة لمجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بجميع مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، والدكتور نبيل نصر المدير الحالي لعزل المدينة الجامعية على المجهود المبذول.