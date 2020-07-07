شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية: تحرير 15 محضر إشغال وتنفيذ 157 حالة إزالة فورية في حملة مكبرة بالباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور، اليوم الثلاثاء، بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات وفض الأسواق بنطاق المركز وكذا متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالمقاهي والكافتيريات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، 75 حالة ضبط، وتنفيذ 157 حالة إزالة فورية، كما تم رفع كافة الإشغالات بميدان الباجور وشارع السوق، بالإضافة إلى فض سوق الباجور ومنع وجود أية تجمعات، كما تم متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا من خلال المرور على المقاهي والكافتيريات بالشارع الجديد والتأكيد على أصحابها بضرورة الالتزام وتطبيق كافة التعليمات ومنع تداول الشيشة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأفاد رئيس مدينة الباجور أنه تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة بالمدينة والطرق العامة بقرية إسطنها وبهناي وصيانة لوحة السلخانة بقبلي الباجور، وتم إنارة 8 أعمدة أمام محطة محولات الباجور، و7 أعمدة آخرين، بالإضافة إلى إنارة 20 عمود بعزبة غيط شبرا بعد عمل الصيانة اللازمة لهم.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين ولتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لتحسين مستوى معيشة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

إزالة الإشغالات وفض الأسواق فى الباجور بالمنوفية

إزالة الإشغالات وفض الأسواق فى الباجور بالمنوفية