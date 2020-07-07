شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ثالث سائق بـ«إسعاف الدقهلية» متأثرًا بإصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، اليوم، وفاة ثالث سائق بإسعاف الدقهلية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت اللجنة، على صفحتها الرسمية، السائق مصطفى إبراهيم رجب درويش، 52 سنة، والمقيم بقرية «أوليلة» مركز ميت غمر.

وذكرت اللجنة في نعيها: «الشهيد الثالث لإسعاف الدقهلية، الزميل السائق مصطفى رجب في ذمة الله، بعد معاناته مع الوباء اللعين اللهم ألطف بنا وارحمنا».

وقال أحد العاملين بالإسعاف، إن السائق مصطفى أصيب منذ 10 أيام بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله في نقل الحالات المصابة، ودخل العزل لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي، صباح اليوم، متأثرا بالإصابة، ليصبح ثالث شهداء إسعاف الدقهلية بسبب كورونا، مشيرا إلى أن «جميع الضحايا من العاملين بإسعاف ميت غمر، وجميعهم أصيبوا أثناء عملهم في نقل المصابين للمستشفيات».

وعلى الصعيد نفسه، نعى الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، وجميع العاملين بديوان عام الإدارة والقطاع الطبي بميت غمر، شهداء إسعاف ميت غمر، وهم أحمد مجدى، ومصطفي إبراهيم درويش، ووليد عبدالباسط.

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