شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان ينعى الفريق محمد سعيد العصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي وافته المنية.

وقال رئيس جامعة حلوان أن الفريق محمد العصار رمز من رموز المؤسسة العسكرية الباسلة وأحد أبطال القوات المسلحة الذين قدموا الكثير لوطنهم بإخلاص وتفان وله تاريخ عسكري ووطني مشرف، وكان نموذجًا مشرفًا للتفاني في العمل والاخلاص والانضباط.

وتقدمت أسرة جامعة حلوان. النواب وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بخالص العزاء و المواساة لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان.