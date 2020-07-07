شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان ينعى الفريق محمد سعيد العصار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي وافته المنية.
وقال رئيس جامعة حلوان أن الفريق محمد العصار رمز من رموز المؤسسة العسكرية الباسلة وأحد أبطال القوات المسلحة الذين قدموا الكثير لوطنهم بإخلاص وتفان وله تاريخ عسكري ووطني مشرف، وكان نموذجًا مشرفًا للتفاني في العمل والاخلاص والانضباط.
وتقدمت أسرة جامعة حلوان. النواب وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بخالص العزاء و المواساة لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
76,222
-
تعافي
21,238
-
وفيات
3,422
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان ينعى الفريق محمد سعيد العصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.