شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء ينعي «العصار»: شخصية وطنية متفردة.. والتاريخ لن ينسى تضحياته للوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببالغ الحزن والآسى فقيد جمهورية مصر العربية، الفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال «شاكر»، اليوم الثلاثاء، إن الفقيد كان شخصية وطنية متفردة، وقدم جهودًا وإسهامات بالغة الأهمية في خدمة وطنه من خلال كافة المواقع التي شغلها على مدار حياته، وخاصة في أحد أهم المراحل التي مرت بها مصر، وأن التاريخ المصري لن ينسى الدور الكبير الذي قام به الفقيد والتضحيات التي قدمها للوطن في كافة المهام والمسؤوليات التي تولاها، والإسهامات العظيمة التي ساهمت في رفع اسم مصر عاليًا.

وأضاف «شاكر» أن الفقيد كان نعم الأخ والصديق العزيز والذي كان أحد رموز الإخلاص والوفاء لهذا الوطن، وتشرفت بزمالته والعمل معه لعدة سنوات في مجلس الوزراء.

وتقدم «شاكر» بخالص تعازيه باسم كل قيادات والعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.