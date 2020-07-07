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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يترأس اجتماع شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث تمت المصادقة على نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) وقائمة المركز المالي عن عام 2019، حيث حققت الشركة 305 ملايين جنيه إيرادا عام 2019 مقابل 272 مليون جنيه عام 2018، وحققت 12 مليون جنيه أرباحا عام 2019 مقابل 6 ملايين جنيه عام 2018.
وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الإجراءات التي تتخذها الشركة في المحطات والقطارت والورش من أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك استعراض جهود الشركة في تشغيل وحدة إنتاج المنظفات وتصنيع الأثاث والملابس الخاصة بالعمال وتصنيع الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك جهود الشركة في الاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع في إنشاء المخازن بالشركة.
ووجه الوزير باستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المحطات والقطارات على مدار الساعة وأماكن التردد الكثيف من الركاب مثل شبابيك التذاكر لمواجهة فيروس كورونا والتطوير المستمر لمنظومة النظافة وإدخال أساليب جديدة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة وإستحداث برامج لجدولة أعمال النظافة في القطارات والمحطات على مستوى الجمهورية.
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