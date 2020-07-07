شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 90 شخصًا بـ «كورونا» وتعافي 3 مصابين بينهم «مُعمرة» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة في المنيا عن ظهور 90 حاله إصابة جديد بفيروس كورونا بمدن وقرى المحافظة، وتعافي 3 مصابين بينهم معمرة تبلغ من العمر 107 سنة، مقيمة بمركز العدوة. واصلت الأطقم الطبية بمستشفي الحجر الصحي بمركز ملوي علاج 78 حاله إصابة داخل أقسام العزل والرعاية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 76,222

تعافي 21,238

وفيات 3,422

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