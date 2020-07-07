«التعليم» تنفي تسريب أسئلة الفيزياء والتاريخ: الصور المتداولة لا تمت للامتحان بصلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا بشأن الصور المتداولة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي على أنها لامتحان اليوم لمادة الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة.
وتؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لهذه الصور، وأنها لا تمت للامتحان بأي صلة.
وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.
ويؤدي 667 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة أداء امتحان الفيزياء والتاريخ، وذلك في 2216 لجنة سير رئيسية، و56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
وبدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان الامتحانات لأداء المسح الحراري قبل أداء الامتحان، وذلك عن طريق الكواشف الحرارية في الثامنة صباحًا، وكذلك المرور من بوابات التعقيم واستلام غطاء الأحذية والمعقمات الشخصية قبل بدء الامتحان.
وشهد محيط اللجان تواجد أمني لمنع تجمع أولياء أمور الطلاب وازدحامهم أمام اللجان.
وارتدى الطلاب الكمامات، وتم تنظيم دخولهم للجان عبر الوقوف بطوابير بمسافة تباعد لا تقل عن متر.
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