بث مباشر.. جنازة عسكرية للفريق محمد سعيد العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
أقيمت مراسم الجنازة العسكرية للفريق الراحل محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء أمس بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية.
وولد الفريق العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد جميع الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، كما عمل مساعدا لرئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيسا لهيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعدا لوزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشارا لوزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية ثم عين في سبتمبر ٢٠١٥ وزيرا للإنتاج الحربي.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في أواخر شهر يونيو عن ترقية الفقيد إلى رتبة الفريق فخري ومنحه وشاح النيل.
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