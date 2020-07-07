الإسكان تنعى الفريق العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأحر التعازي والمواساة لشعب مصر، وأسرة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية. وأعرب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة الإسكان، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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