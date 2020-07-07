بالصور.. استعداد الطلاب لامتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بدء توافد طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، في التوافد على اللجان لأداء امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية و التاريخ للشعبة الأدبية.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، الأحد الماضي بامتحان اللغة العربية.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اليوم ، 667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و 591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك عددا من الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، لتجنب تكرار مشاكل أول يوم في الامتحانات، لتكون الأوضاع أكثر تنظيما.