نقيب المعلمين ينعى الفريق محمد العصار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن، وكان مثالا يحتذى به فى التفانى والتضحية لمصرنا الغالية.
وقالت نقابة المهن التعليمية، إن الفريق العصار سيبقى مثالا للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ولأسرته الصبر والسلوان على فقيد الوطن.
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