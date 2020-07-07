شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملات علي المنشأت السياحية واستمرار تطهير المساجد والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار حملات التفتيش والرقابة على جميع المنشآت السياحية، للتأكيد من التزامها بالشروط والضوابط في ضوء التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من آثار فيروس كورونا، وضبط أي مخالفات قامت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بالمرور على بعض المنشآت السياحية ضمن اعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 588 لسنة 1988 الخاصة بالمرور على المنشآت السياحية والفندقية التي يرد بشأنها شكاوى، على ان يتولي الرقابة كلا من

مندوب ادارة السياحة بالجيزة، ومندوب الطب البيطري، ومندوب من الامن الصناعي بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، ومندوب الشؤون الصحية، ومندوب الحى المختص.

كما تمتعقيم وتطهير قسم العيادات الخارجية بمستشفي الواحات البحرية تم تعقيم مقاهي مدينة الباويطي، وبعض مساجد بالمدينة والشوارع الرئيسية وامام المحالات المتردد عليها المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.