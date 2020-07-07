أخبار مصر | حي عين شمس يستعد لإزالة أعلى عقار مخالف بمصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 08:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حي عين شمس يستعد لإزالة أعلى عقار مخالف بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد أجهزة حي عين شمس، لإزالة أعلى عقار مُخالف في مصر والمكون من 18 طابق، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مسئول في حي عين شمس في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، إن إزالة العقار المُخالف بشارع أحمد عصمت يشهد تواجد جميع القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد المصدر، أن اللواء ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، يواصل القضاء على الفساد من خلال إزالة العقارات المخُالفة، عقب عقار الحلمية المُخالف الذي أشار إليه الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في أحد مؤتمراته.

وأضاف أن اللواء ماهر كامل، يتبنى خطة جديدة لإنقاذ الحي من خلال تطوير المرافق والشوارع منذ توليه المسئولية خلفًا لرئيس الحي الأسبق ألبير الفونس.

وتابع المصدر، أن الحي يشهد إزالات يومية وضربات للفساد متسائلًا: "من وراء كل ذلك"؟.

محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومي الـ1051 بافتتاح مشروعات

تفتح محافظة القاهرة، عددا من المشروعات احتفالا بعيدها القومي، الـ1051، والتي تم تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي‪.‬

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وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب جميعها في خدمة مواطنى القاهرة والتي تتضمن 19 مدرسة ( بناء حديث – توسعه – تطوير ) بالأحياء الأكثر احتياجاً بجميع مناطق القاهرة بإجمالي 333 فصل وبتكلفة 123 مليون جنيه.

كما سيتم تزويد هيئة النقل العام ب 550 أتوبيس جديد بتكلفة 550 مليون جنيه ليزيد حجم الأسطول بنسبة 160% ليصبح 3250 أوتوبيس بطاقة 5 مليون راكب/ اليوم بالإضافة إلى فتح عدد من المراكز الطبية ومراكز الشباب بمناطق القاهرة المختلفة‪ .‬

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يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع والفسطاط ، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م‪ .‬

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وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها‪ .‬