شكرا لقرائتكم خبر عن «زي النهارده».. وفاة فيفيان لي بطلة فيلم «ذهب مع الريح» 7 يوليو 1967 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اسمها الأصلى فيفيان مارى هارتلى، واسم شهرتها فيفيان لي، وهى نجمة من نجمات هوليوود التاريخيات، وهى مولودة في ٥ نوفمبر ١٩١٣ في الهند لأب يعمل في مجال المحاسبة، وكان في الوقت ذاته محباً للمسرح، وأدى أدواراً صغيرة في بعض العروض، وعندما بلغت «فيفيان» السابعة أرسلها إلى دير الراهبات في لندن لتتلقى تعليمها هناك وفى الدير برزت موهبتها في التمثيل،

وفي ١٩٣٢ التحقت بالكلية الملكية للدراما، إلا أن زواجها بالمحامى لى هولمان وهى في التاسعة عشرة، ثم إنجابها ابنتها «سوزان» جعلها تترك الكلية وتتفرغ لبيتها وابنتها، لكنها عادت مجدداً إلى الكلية عام ١٩٣٤ وقامت بالتمثيل رغم ممانعة زوجها.

وكان نجمها قد بدأ في الصعود في ١٩٣٩ عندما قامت بتمثيل دورها الخالد في فيلم «ذهب مع الريح» أمام كلارك جيبل، وكان عمرها ٢٦ سنة، ورغم الأفلام الجيدة التي قدمتها لاحقاً منها «عربة اسمها اللذة» أمام مارلون براندو، إلا أن مجدها ظل مرتبطاً بدورها في فيلم «ذهب مع الريح» وكانت قد نشبت علاقة حب عارمة بينها وبين النجم لورانس أولفييه، وتزوجته بعد أن انفصلت عن زوجها الأول، رغم زواجه من أخرى، وعاشت معه وبعد عشر سنوات زواجاً أصيبت بأعراض مرض نفسى فكانت تبكى فجأة بكاء متواصلاً دون سبب، وقيل إنها أصيبت بالشيزوفرينيا، حيث الانتقال من حالة الاكتئاب الشديد إلى الابتهاج الشديد دون مقدمات وبعد ٢٠ سنة زواجاً من أولفييه وقع الطلاق وقد توفيت فيفيان «زي النهارده» في ٧ يوليو ١٩٦٧، وكانت قد حصلت على جائزة الأوسكار مرتين إحداهما عن دورها في فيلم «ذهب مع الريح».