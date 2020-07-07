حدث ليلًا| رسائل النيابة للمواطنين بشأن التحرش.. وحقيقة فيديو شخص يعتدي على المصلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- سد النهضة والحوثيون والصومال.. ما دلالات زيارة رئيس إريتريا لمصر؟ خبراء يجيبون

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، في قصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام.

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- لحظة اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهامشي على يد مسلحين (فيديو)

اغتيل الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي الاثنين، أمام منزله، على يد مسلحين مجهولين، قامو بإطلاق النار عليه داخل سيارته.

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- رئيس البرازيل يخضع لفحص كورونا بعد ظهور الأعراض عليه

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم الاثنين إنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا وذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه يعاني أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس - وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

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- أزمة علاوات الصحفيين الخمس تصل إلى مجلس النواب.. وبرلماني ينتقد وزيرة التضامن

حذر النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، من حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين من العلاوات الخمس المقرر صرفها، بالخالفة للدستور، بحسب ما قال.

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- الأوقاف توضح حقيقة فيديو شخص يعتدي على المصلين: السبب ثلاجة لحوم داخل زاوية مغلقة

قال الشيخ خالد خضر وكيل الوزارة الأوقاف القاهرة، إن الفيديو المتداول لشخص يعتدي على المصلين بالمعادي، تم داخل إحدى الزوايا المغلقة.

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- تعرف على أهم مواد مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

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- المخابرات العامة تنعى الفريق محمد العصار

نعى جهاز المخابرات العامة، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية عصر اليوم الاثنين، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن.

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- "وداعًا أخي الأكبر".. مجدي الجلاد ينعى الفريق محمد العصار

نعى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مؤسسة "أونا" التي تضم (الخليج 365 - الكونسلتو- يلاكورة- شيفت) الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الاثنين.

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- دون الألف منذ 40 يومًا.. أول تعليق من الصحة على تراجع إصابات كورونا

اعتبرت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، التراجع الكبير في عدد إصابات كورونا اليوم الاثنين، أمرًا مبشرًا.

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- انخفاض كبير.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

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- وزيرة الصحة توافق على إلغاء شرط السن للمتقدمين لمدارس التمريض (مستند)

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إلغاء شرط السن للطلبة المتقدمين للمدارس الثانوية الفنية للتمريض؛ حرصًا على مبدأ المساواة والعدل بين الطلبة.

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- الكاميرون تشيد بالدور الريادي للسيسي خلال رئاسته الاتحاد الأفريقي

أشاد وزير الخارجية الكاميروني لوجون مبيلا مبيلا، بالدور الريادي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وتركيزه على سبل تنمية القارة الأفريقية، ومكافحة الفساد، وحل النزاعات الأفريقية.

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- محققة بالأمم المتحدة: اغتيال أمريكا لقاسم سليماني "غير قانوني" وانتهاكًا للمواثيق الدولية

قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، اليوم الاثنين، إن هجوم الطائرة الأمريكية المسيرة، الذي أودى بحياة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وتسعة آخرين في العراق في يناير الماضي، مثل انتهاكًا للقانون الدولي، حسبما ذكرت رويترز.

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- بينهم القحطاني وعسيري.. بريطانيا تفرض عقوبات على ٢٠ سعوديًّا بسبب خاشقجي

أعلنت الحكومة البريطانية فرض أول عقوبات بموجب نظام عقوبات جديد، طالت 49 من الأشخاص والمؤسسات المتورطين في "انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة"، بينهم سعوديين وروس.

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- ألمانيا: منظمة يمينية جمعت معلومات عن الشرطة وخططت لمهاجمة مسجد

أعلنت رئاسة الشرطة في ولاية براندنبورج، اليوم الاثنين، أن جهاز حماية الدولة التابع لهيئة مكافحة الجريمة في الولاية، عثرت على أدلة تفيد بأن أعضاء منظمة "القوى الحرة فريجنيتس" اليمينية المتطرفة، كانوا يجمعون معلومات عن أفراد الشرطة ويخططون للهجوم على مسجد.

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- السعودية تدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن المملكة لا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، مشددًا على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية.

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- وزارة الخارجية تنعى الفريق محمد العصار: "قامةً عظيمةً ورمزاً كبيراً للوطن"

نعت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، ببالغ الحزن والأسى، قامةً عظيمةً ورمزاً كبيراً للوطن، وهو الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم.

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- البيت الأبيض: حملة ترامب تشجع على ارتداء الكمامات في التجمعات الانتخابية

قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت أن "تشجع وبقوة" على ارتداء الكمامات عند حضور الفعالية المقبلة للرئيس الجمهوري وذلك كإجراء احترازي.

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- فوتشي: وضع فيروس كورونا في أمريكا "غير جيد"

حذر أنتوني فوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد "غير جيد في الحقيقة" في الوقت الذي تواصل فيه عشرات الولايات الأمريكية تسجيل معدلات إصابة غير مسبوقة بالفيروس بشكل يومي.

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- ترامب يعرب عن ارتياحه للشراكة مع الجزائر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مصممة على الاستمرار في العمل مع الجزائر بما في ذلك الحرب على الإرهاب لاستعادة الاستقرار إلى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل،معربا عن ارتياحه للشراكةبين البلدين.

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- واشنطن تلغي تأشيرات الطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم عبر الإنترنت

ذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، مساء الاثنين، أن واشنطن ستلغي تأشيرات دخول الطلاب الذين يتلقون تعليمهم عبر الإنترنت، إلى البلاد.

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- صور إباحية و6 ضحايا.. اعترافات المتهم بالتحرش بفتيات في التحقيقات

استعمت النيابة العامة لأقوال المتهم أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميا بـ"متحرش الفتيات"، على خلفية اتهامه بهتك عرض فتيات والتحرش بهن.

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- "من لم يَصن عِرض غيرِه لن يُصانَ عِرضه".. رسائل النيابة للمواطنين بشأن التحرش

وجهت النيابة العامة، رسائل عدة إلى الأسر المصرية بشأن معاملتهما مع أبنائهما، وضرورة بناء ثقة متبادلة فيما بينهما.

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- تفاصيل ضبط بطل فيديو "من النهادرة مفيش حكومة" في المطرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، من ضبط بطل فيديو متداول عبر مواقع "فيسبوك" تحت اسم "من النهادرة مفيش حكومة"، يظهر خلاله المتهم أثناء سبه أحد جيرانه وتحطيم سيارته؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المطرية.

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- الأمن يكشف حقيقة تعرض طالبة جامعية وزميلاتها للتحرش منذ 4 سنوات

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ادعاء طالبة وعدد من زميلاتها بتعرضهن لتحرش منذ 4 سنوات، وتبين بالفحص عدم صحة الواقعة.

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- مارست أعمالا منافية للآداب.. كواليس سقوط فتاة التيك توك هدير الهادي بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، ملابسات القبض على فتاة تدعى هدير الهادى؛ لاتهامها بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء.

- "الأعلى للإعلام" ينظم دورة تدريبية حول تغطية انتخابات "الشيوخ" بالتنسيق مع الهيئتين

قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيعقد دورة تدريبية بالتنسيق مع الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

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- "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الشتوية والصيفية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر يوليو الجاري.

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- إحدى ضحاياه قاصر.. 8 اتهامات من النيابة لـ"متحرش الفتيات"

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس المتهم أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميا "بمتحرش الفتيات" 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات، فيما أمرت بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

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