شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ ووكيل التربية والتعليم يستجيبان لطلب نقل زوجة الطبيب البطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، لطلب الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب البطل الذي فقد بصره بمستشفى العزل ببلطيم، إثر الإجهاد الشديد أثناء علاجه لمرضى كورونا، وتم نقل زوجته تخصص الحاسب الآلي من إحدى مدارس إدارة الرياض التعليمية، إلى مدرسة الزهور للغات.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود الأطقم الطبية، ودور الطبيب محمود سامي قنيبر، وتضحيته لعلاج مرضى كورونا بمستشفى العزل ببلطيم، وجهده المبذول الذي أفقده البصر أثناء علاجه للمرضى.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنها في خدمة الأطقم الطبية بالمحافظة، وخاصة من قدموا التضحية من أجل علاج مرضى فيروس كورونا.